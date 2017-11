Neymar nie wytrzymał na konferencji prasowej reprezentacji Brazylii i po słowach, biorącego go w obronę selekcjonera Tite, rozpłakał się i wyszedł z sali. Piłkarz skomentował także swoje rzekome konflikty w ekipie Paris Saint-Germain.

Neymar pojawił się na konferencji po meczu towarzyskim z Japonią (3-1), żeby odnieść się do medialnych oskarżeń.

- Nie podoba mi się to całe zamieszanie, wymyślacie nieprawdziwe historie. Ludzie, którzy myślą, że wiedzą wszystko, nie wiedzą nic. Proszę, żeby przestali i zaczęli mówić prawdę - apelował do dziennikarzy poirytowany Neymar.

- Mówicie, że mam złe kontakty z Cavanim, trenerem. Wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kiedy przyjechałem, miałem spotkanie ze szkoleniowcem, który wszystko mi wyjaśnił i zapewnił, że pomoże osiągnąć cele - mówił Brazylijczyk.

Piłkarz podkreślał, że czuje się szczęśliwy w Paryżu. Męczą go jedynie wymyślane przez media historie.

W obronę wziął Neymara też trener Brazylijczyków - Tite.

- Mam dość słuchania, że Tite ma problemy z Neymarem. Mogę jedynie mówić o jego wielkim charakterze, świetności w szatni. Nikt nie jest perfekcyjny, jesteśmy tylko ludźmi. Często popełniamy błędy i reagujemy w zły sposób. Mnie też zdarzało się to w mojej karierze. To jest złe? Jest, ale składa się na to wiele czynników. Każdy ma inną naturę. Bądźmy ostrożni w generalizowaniu. Możemy rozmawiać o charakterze, osobowości i wielkim sercu, jakie ma Neymar - zapewniał Tite.

Neymar nie mógł już wtedy powstrzymać łez. Przytulił trenera i opuścił konferencję.

Brazylijczyk do PSG przeniósł się z Barcelony za rekordową sumę 222 mln euro. Od początku jego pobytu w Paryżu pojawiały się informację, że nie zaadoptował się w drużynie i jest prowokatorem kłótni.



