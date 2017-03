Nemanja Nikolić z pierwszą bramką w MLS

Nemancja Nikolić zdobył pierwszą bramkę dla nowego klubu Chicago Fire. Jego drużyna pokonała 2-0 Real Salt Lake City. Przy golu byłego zawodnika Legii sporą spostrzegawczością wykazał się główny arbiter.

Zdjęcie Nemanja Nikolić /East News /

Legia Warszawa sprzedała zimą dwóch bramkostrzelnych napastników - Aleksandara Prijovicia i Nemanję Nikolicia. Pierwszy z nich już stał się ulubieńcem kibiców PAOK-u Saloniki, strzelając siedem bramek w dziewięciu spotkaniach. Drugi zaś w sobotę rozpoczął strzelanie dla nowego klubu.

Mało brakowało, a bramka Nikolicia nie zostałaby jednak uznana. Gdy piłka dotarła do Węgra sędzia liniowy podniósł chorągiewkę sygnalizując pozycję spaloną. Arbiter główny nakazał jednak grać dalej, słusznie zauważając, że to nie kolega z drużyny - jak wydawało się w pierwszej chwili - zagrywał do Nikolicia. Futbolówkę pechowo w tej sytuacji wybijał pomocnik rywali.



Nikolić przy wykończeniu akcji zachował zimną krew i spokojnym strzałem pokonał bramkarza drużyny przeciwnej. Po chwili drugiego gola strzelił Arturo Alvarez i Chicago dowiozło prowadzenie do końca meczu.



Było to drugie oficjalne spotkanie Węgra w nowym klubie.

Skuteczność byłych napastników Legii martwić może jedynie kibiców "Wojskowych". Ich następcy - Tomas Necid i Daniel Chima Chukwu póki co zawodzą na całej linii. Żaden z nich nie wpisał się jeszcze na listę strzelców. Co więcej obaj mają problemy z przebiciem się do pierwszego składu, a trener Jacek Magiera na ich pozycji zmuszony jest wystawiać nominalnych pomocników, jak Michał Kucharczyk czy Miroslav Radović.

WG