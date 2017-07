MŚ 2022: Katar może zagrać w eliminacjach, mimo że jest gospodarzem

Katar, mimo że jest gospodarzem mistrzostw świata 2022, dostał pozwolenie od Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (ACF) na uczestniczenie w eliminacjach do tego turnieju. To pozwoli na zakwalifikowanie się również do Pucharu Azji.

Zdjęcie Khalifa International Stadium, będzię jedną z aren MŚ 2022 /Getty Images

Katar jako gospodarz mundialu ma automatyczne prawo do gry i nie musi brać udziału w kwalifikacjach. Te jednak są także eliminacjami do Pucharu Azji, więc jeśli w nich nie będzie uczestniczyć, nie uzyska prawa do rywalizacji w tej imprezie. Dlatego też krajowy związek wystąpił z prośbą do kontynentalnej konfederacji o pozwolenie wzięcia w nich udziału.

Reklama

W strefie azjatyckiej są cztery rundy eliminacji do MŚ. Dwanaście najlepszych drużyn zapewnia sobie udział w Pucharze Azji, z kolei w mundialu cztery, a piąta musi rywalizować w interkontynentalnym barażu.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Rosji.