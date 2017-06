MPJM. Ruch Chorzów i Lech Poznań zagrają w finale

Zakończyły się oba rewanżowe mecze Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Ruch Chorzów pewnie pokonał Motor Lublin, zaś Lech Poznań po dogrywce wyeliminował Polonię Warszawa.

Oba spotkania rozpoczęły się w sobotę o godzinie 15.

Ruch miał przewagę z pierwszego meczu, zakończonego jednobramkowym zwycięstwem. W rewanżu nie dał szans przeciwnikom z Lublina, wygrywając 3-0. Bramki strzelali Dawid Wach, Mateusz Machała oraz Mateusz Bogusz.

Więcej dramaturgii było w drugim spotkaniu, gdzie do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było dogrywki. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Lecha i choć w rewanżu to Polonia zwyciężyła 2-1, to "Kolejorz" cieszył się z awansu do finału. Gola na wagę awansu zdobył Sebastian Jarosz. Dla Polonii trafiali Szymon Boruń i Dawid Pik.

Dla Lecha był to czwarty kolejny awans do finału.



O mistrzostwie także rozstrzygnie dwumecz. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 25 czerwca o godzinie 15, a rewanż cztery dni później o godzinie 17.

W mistrzostwach grają chłopcy z rocznika 2000 i młodsi. Mecz trwa dwa razy 40 minut.



