Mohd Faiz bin Subri zdobył bramkę roku 2016. Otrzymał nagrodę Ferenca Puskasa

Malezyjczyk Mohd Faiz bin Subri został zwycięzcą plebiscytu FIFA na bramkę roku 2016. Za swoje niesamowite trafienie nieznany szerszej publiczności piłkarz otrzymał nagrodę im. Ferenca Puskasa.

Zdjęcie Mohd Faiz Subri odbiera nagrodę z rąk Brazylijczyka Ronalda. /AFP

Subri popisał się niesamowitym trafieniem w meczu ligi malezyjskiej. Subri trafił dla Penangu, w meczu z Pahangiem

Uderzona z rzutu wolnego piłka zmierzała w prawy róg bramkarza, gdy nagle zmieniła kierunek i wylądowała w jego lewym okienku.



W ten sposób po raz pierwszy nagroda Ferenca Puskasa powędrowała w ręce piłkarza z Azji.



Subri rozsławił w ten sposób ligę malezyjską, bo większość kibiców na świecie nawet nie wiedziała o jej istnieniu!



Gdy podczas gali w Zurychu nagrodę wręczał mu Brazylijczyk Ronaldo, Mohd zaniemówił. Długo nie mógł wypowiedzieć ani słowa, co nie zmienia faktu, że został bohaterem narodowym.



- Jestem w szoku! To największe osiągnięcie w mojej karierze, nigdy się tego nie spodziewałem - wydusił w końcu z siebie Mohd Faiz bin Subri.



Później, uszczęśliwiony, nie przegapił okazji, by zrobić sobie selfie z Cristianem Ronaldem.





Wideo Mohd Faiz Subri - gol roku

Zdjęcie Mohd Faiz Subri na gali w Zurychu. /AFP