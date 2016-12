Mirosław Waligóra: Teodorczyk wykorzystał sytuację, jaką mu dano

Łukasz Teodorczyk kolejny raz został bohaterem Anderlechtu. Polski napastnik strzelił gola i zaliczył asystę w wygranym 2-0 wyjazdowym spotkaniu "Fiołków" ze Sportingiem Charleroi.

Wideo Bramka i asysta Teodorczyka. Wideo

Dla popularnego "Teo" była to już 16. bramka w 20. meczu Pro League.



- Trzeba mieć szczęście, trzeba trafić też na odpowiedni moment. Starzyński też był w Lokeren, dostał dwa mecze i było "po ptokach". Teodorczyk wykorzystał sytuację, jaką mu dano. Trener dał mu szansę od pierwszego meczu, on od razu zdobył bramkę, idealnie wprowadził się do drużyny i robi, co ma robić - skomentował Mirosław Waligóra, były piłkarz klubów ligi belgijskiej.

Reklama