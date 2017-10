Medyk Konin zagra z Olympique Lyon w 1/16 finału Ligi Mistrzyń

Drużyna Olympique Lyon, która wygrała dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzyń ponownie zmierzy się z Medykiem Konin. Oba zespoły zagrają ze sobą w 1/16 finału. Pierwszy mecz odbędzie się już w tę środę.

Zawodniczki Olympique bronią tytułu w Lidze Mistrzyń

W Koninie mało kto był zadowolony z wylosowania Francuzek, które mają już na koncie cztery triumfy w historii LM. Olympique gościł na stadionie mistrzyń Polski dwa lata temu, wówczas medyczki przegrały 0-6, a w rewanżu "tylko" 0-3.

- Wspólnie oglądaliśmy losowanie. To wyglądało mniej więcej tak, że jak się dowiedzieliśmy z kim zagramy, to połowa zespołu, która już grała z ekipą z Lyonu przeklęła, a reszta dziewczyn czuła się podekscytowana. To, że mamy dużo nowych zawodniczek, przemawia na naszą korzyść - powiedział Jaszczak.

Jak dodał, Olympique to zespół z absolutnego światowego topu. Wygrał ostatnie dwie edycje LM, w czerwcu w finale po rzutach karnych pokonał Paris St. Germain, w którym broni Katarzyna Kiedrzynek. Francuzi to też potęga finansowa, do Polski przylecą prywatnym samolotem, który wyląduje w Łodzi, skąd odbierze ich własny klubowy autokar.

Jaszczak ma pomysł na grę przeciwko potentatowi, ale jak przyznał, to nie taktyka będzie odgrywać istotną rolę.

- Kluczem do tego jest psychika, a nie umiejętności piłkarskie. W futbolu słabszy ma szansę, pod warunkiem, że się nie wystraszy. Jeśli jest wiara, to można cały mecz się bronić, zrobić jedną kontrę i coś ugrać - podkreślił.

Szkoleniowiec nawiązał do meczów sprzed dwóch lat. Jak wspomniał, jego podopieczne przed pierwszym pojedynkiem w Koninie nie do końca posłuchały jego rad.

- Dziewczyny wtedy się nie wystraszyły, ale chciały grać jak równy z równym. A rywalki każdy najmniejszy błąd wykorzystywały bezlitośnie. W rewanżu zespół mnie posłuchał, nie musieliśmy przegrać aż 0-3. Prezes Olympique mocno się denerwował, a po nieudanej akcji swojej drużyny rozbił kieliszek od szampana. Trener z kolei kopał butelki po napojach przy swojej ławce - opowiadał.

Medyk w obecnym sezonie ekstraligi wygrał wszystkie siedem spotkań i traci jeden punkt do lidera - Górnika Łęczna, który ma rozegrany o jeden mecz więcej.

Spotkanie 1/16 finału Ligi Mistrzyń Medyka z Olympique rozpocznie się w środę o godz. 15.15. Rewanż odbędzie się tydzień później w Lyonie.