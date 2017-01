Mateusz Klich w jedenastce kolejki Eredivisie

Mateusz Klich znów przypomniał się selekcjonerowi Adamowi Nawałce. Rozgrywający znalazł się w najlepszej jedenastce 19. kolejki Eredivisie.

Zdjęcie Kamil Grosicki, Robert Lewandowski i Mateusz Klich /AFP

Eredivisie - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Najlepszą jedenastkę 19. kolejki wybrał serwis "Voetball Primeur". Klich znalazł się w gronie pięciu pomocników, a to nie pierwsze takie wyróżnienie dla byłego gracza Cracovii.

Reklama

Twente Enschede w piątek pokonało Heracles Almelo 1-0, a Klich ani nie strzelił gola, ani nie zanotował asysty. Prezentował się jednak na tyle dobrze, że znów został doceniony. Były reprezentant Polski jest czołowym graczem Twente. Niemal wszystkie piłki przechodzą przez niego, rozgrywa, napędza lub zwalnia akcje. Dzięki temu jest niezastąpionym elementem holenderskiego zespołu.



Klich po raz kolejny potwierdza, że na holenderskich boiskach czuje się wyśmienicie. Po wyjeździe z Polski dwa razy próbował sił w Niemczech, ale nie mógł przebić się do pierwszego składu. W Holandii natomiast jest czołową postacią już drugiego klubu (wcześniej PEC Zwolle).



Klich jeszcze nie tak dawno występował w reprezentacji Polski. Niewielu pamięta, ale na pierwsze zgrupowanie zabrał go też selekcjoner Adam Nawałka. Później nie korzystał z jego usług, ale jeśli forma pomocnika będzie się utrzymywać na takim poziomie, znów może go powołać.



Tym bardziej, że kłopoty w PSG ma Grzegorz Krychowiak. Nawałka wciąż szuka alternatywy na wypadek, jakby taki stan miał się dłużej utrzymywać. Dlatego też na ostatnie spotkania powoływał m.in. Jacka Góralskiego z Jagiellonii Białystok i Damiana Dąbrowskiego z Cracovii.