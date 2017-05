Mateusz Klich w jedenastce 34. kolejki Eredivisie

Mateusz Klich znalazł się w jedenastce 34. kolejki holenderskiej Eredivisie. Pomocnik w ostatniej ligowej kolejce zdobył bramkę i zaliczył asystę w przegranym przez Twente Enschede 3-5 meczu z FC Groningen.

Zdjęcie Mateusz Klich /Voetbal International /AFP

Polski pomocnik najpierw asystował przy bramce Dylana George'a, a następnie skutecznie egzekwował rzut karny. Mimo to jego drużyna wyraźnie uległa FC Groningen 3-5.



Dla Klicha była to szósta bramka w rozgrywkach. Wszystkie z nich zostały zdobyte strzałem z jedenastu metrów. W całym sezonie 26-letni gracz zaliczył też cztery asysty w 29 spotkaniach. Pięciokrotnie wychodził na boisko jako kapitan Twente.



Mecz z Groningen był ostatnim spotkaniem ekipy Klicha w tym sezonie. Mistrzem Holandii został Feyenoord Rotterdam, Twente zajęło siódmą pozycję.



Miejsce to dałoby drużynie Polaka prawo gry w barażach o Ligę Europy, lecz na klub nałożona jest trzyletnia dyskwalifikacja z gry w europejskich pucharach.



Sam Klich do wyróżnienia odniósł się z dużą dozą humoru. "To już ostatni raz w tym sezonie, obiecuję" - napisał na swojej stronie na Facebooku.