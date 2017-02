Mateusz Klich strzelił gola w Holandii

Mateusz Klich strzelił gola z rzutu karnego, a jego Twente Enschede pokonało Heerenveen 1-0. Dzięki wygranej, gospodarze wyprzedzili w tabeli rywali i awansowali na szóste miejsce, premiowane grą w pucharach.

Zdjęcie Mateusz Klich /AFP

Klich trafił do siatki w 54. minucie, gdy skutecznie wykonał rzut karny. To już jego piąty gol w tym sezonie, a taki wynik środkowy pomocnik osiągnął w 19 występach.

Były piłkarz Cracovii odbudował się w Holandii, gdzie czuje się jak w domu. Jego Twente awansowało na pucharowe miejsce, a głównym architektem tak dobrych wyników jest Klich, przez którego przechodzi każda akcja.



Polaka cenią kibice i koledzy z zespołu. Także trener, który wyznaczył go do wykonywania niemal wszystkich stałych fragmentów gry. Dlatego też nie było zaskoczeniem, gdy do "jedenastki" podszedł polski pomocnik.



Jak się okazało, gol Klicha był jedynym w tym spotkaniu.



W 90. minucie spotkania polski pomocnik został ukarany żółtą kartką.



Dzięki sobotniej wygranej, gospodarze wyprzedzili w tabeli Heerenveen i awansowali na szóste miejsce, premiowane grą w pucharach.



Twente Enschede - Heerenveen 1-0 (0-0)



Bramka: 1-0 Mateusz Klich (54. - z karnego)

ŁS