Mariano Andujar: Leo Messi nie powinien już grać dla reprezentacji Argentyny

- Szczerze powiedziawszy, uważam, że Leo Messi nie powinien wracać do kadry - powiedział bramkarz reprezentacji Argentyny Mariano Andujar w rozmowie z serwisem goal.com. Jest to pokłosie powrotu Messiego do reprezentacji, pomimo że gwiazdor FC Barcelony ogłosił już zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Zdjęcie Lionel Messi, Sergio Aguero oraz Mariano Andujar /GABRIEL BOUYS /AFP

Messi z gry w kadrze zrezygnował po przegranym finale Copa America. W czerwcu 2016 roku Argentyna uległa Chile, przegrywając 2-4 po rzutach karnych. Messi nie wykorzystał wówczas "jedenastki" dla swojego zespołu.

Reklama

W postanowieniu nie wytrzymał jednak długo i do reprezentacji wrócił już po dwóch miesiącach. Jak wiele znaczy dla kadry można wnioskować, patrząc na bilans Argentyńczyków w meczach bez Messiego - w siedmiu eliminacyjnych pojedynkach bez swojego kapitana zdobyli tylko osiem punktów. W obecnych eliminacjach Argentyna spisuje się wyjątkowo słabo i awans do finałów wciąż aktualnych wicemistrzów świata stoi pod znakiem zapytania.

Na domiar złego Messi został zdyskwalifikowany na cztery spotkania reprezentacji za obrazę arbitra.

- Nie sądziłem, że Leo wróci do reprezentacji, ale on naprawdę lubi grać dla drużyny narodowej. Nie powinien jednak decydować się na taki krok. Bo po co? Żeby znów go wygwizdywali? - pyta Andujar.

- Nikt go nie docenia. Wszyscy tylko mówią: dlaczego nie gra w kadrze tak samo jak w Barcelonie. Dopiero, gdy naprawdę go zabraknie, kibice docenią, jak ważny był dla drużyny - zakończył 11-krotny reprezentant kraju.

WG