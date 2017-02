Manchester United testuje 15-letniego bramkarza z Częstochowy

Mikołaj Biegański będzie przebywać na testach w słynnym Manchesterze United. Biegański może pójść w ślady innego młodego bramkarza, Kamila Grabary, który jest podstawowym bramkarzem drużyny U-23 Liverpool FC.

Polak może trafić do utytułowanego klubu

Młody bramkarz Skry Częstochowa wraz z ojcem odleciał już do Anglii. Na testach przebywać będzie do 19 lutego. W przeszłości był już testowany przez Legię Warszawa oraz Lecha Poznań. Oba kluby chciały sprowadzić do siebie zdolnego zawodnika, lecz ten nie zdecydował się opuścić Skry.

Biegański na co dzień trenuje z pierwszą drużyną trzecioligowca. Urodzony w kwietniu 2002 roku zawodnik jest również reprezentantem Polski do lat 15. Wcześniej grał w kadrze U-13, w której zaliczył fantastyczny debiut. W meczu ze Słowacją obronił dwa rzuty karne w konkursie "jedenastek".



"Nie zakładamy, że Mikołaj musi trafić do MU, poczekamy jak się to potoczy. Podchodzimy do tego ze spokojem, nie chcemy niczego robić na siłę, mamy wiele przykładów polskich piłkarzy, którzy zbyt wcześnie przechodzili do wielkich klubów i wcale im to na dobre nie wyszło" - wypowiada się ojciec młodego bramkarza na oficjalnej stronie Skry.

Niedawno na testach w drużynie "Czerwonych Diabłów" przebywał inny Polak, Jakub Ojrzyński. To syn byłego trenera m.in. Korony Kielce, Podbeskidzia Bielsko-Białej, a ostatnio Górnika Zabrze, Leszka Ojrzyńskiego.