Maciej Rybus na celowniku CSKA Moskwa

Maciej Rybus znów w lidze rosyjskiej? O możliwości powrotu do Rosji i poważnym zainteresowaniu CSKA Moskwa piłkarzem Olympique Lyon i reprezentantem Polski piszą "Izwiestia".

Rybus w ubiegłym roku trafił do ligi francuskiej, zostając zawodnikiem ekipy z Lyonu. W nowej drużynie, po dobrym początku, nie otrzymywał szans regularnej gry.



Ostatnio Polak wrócił do składu Olympique, a we wczorajszym półfinale Ligi Europejskiej z Ajaksem Amsterdam zaliczył nawet asystę. Wygrana 3-1 nie wystarczyła jednak francuskiej drużynie do awansu do finału, po porażce 1-4 w pierwszym meczu.



Czy Rybus pozostanie w Lyonie? A może znów zagra w Rosji? "Izwiestia" podają, że CSKA i Olympique rozpoczęły już rozmowy w sprawie możliwości transferu lewego obrońcy lub pomocnika.



Według informacji gazety, moskiewski klub potrzebuje piłkarza o charakterystyce Rybusa, zdolnego zarówno do gry w obronie, jak i w pomocy. W dodatku nie potrzebowałby on wiele czasu na aklimatyzację, gdyż już grał w tamtejszej lidze.



Rybus grał w lidze rosyjskiej w latach 2012-16, gdy reprezentował barwy Tereka Grozny.

W 101 meczach dla rosyjskiej drużyny polski piłkarz zdobył 18 bramek i był cenioną postacią w swoim klubie i lidze.



