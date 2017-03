Lukas Podolski latem przeniesie się do ligi japońskiej

Lukas Podolski latem zostanie piłkarzem japońskiego zespołu Vissel Kobe - poinformował 129-krotny reprezentant Niemiec na portalu społecznościowym. Ekipa Galatasaray Stambuł, w której występuje obecnie, otrzymała za niego 2,6 miliona euro.

Informację potwierdziły też oba kluby.

"To nie jest decyzja przeciwko Galatasaray. To dla mnie nowe wyzwanie. Kiedy przyjdzie czas, wyjaśnię to bardziej szczegółowo" - napisał 31-letni napastnik urodzony w Gliwicach.

Podolski jest mistrzem świata z 2014 roku. W Galatasaray gra od 2015, wcześniej reprezentował barwy Interu Mediolan, Arsenalu Londyn, FC Koeln i Bayernu Monachium, z którym w 2008 roku wywalczył mistrzostwo i Puchar Niemiec.