Luciano Matsoso asystował przy golu dla reprezentacji Lesotho

Reprezentant Lesotho Luciano Matsoso, od lata piłkarz czwartoligowego klubu MKS Oskar Przysucha, zagrał w drużynie narodowej swojego kraju. Pomocnik wystąpił w wygranym 1-0 spotkaniu towarzyskim z Zimbabwe.

Zdjęcie Luciano Matsoso (z prawej) /Facebook/MKS Oskar Przysucha /

Co więcej, 23-latek, biegający na co dzień po czwartoligowych boiskach, w południowej grupie mazowieckiej, asystował przy jedynej bramce dla swojego zespołu. Gol padł w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, a do siatki trafił Hlompho Kalake.

Reklama

Matsoso zagrał od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego.

Mecz afrykańskich reprezentacji odbył się w stolicy Lesotho - Maseru, na obiekcie Setsoto Stadium.

"Luciano Matsoso stanie przed szansą rozegrania kolejnych spotkań w narodowej drużynie Lesotho. Piłkarz po dłuższej nieobecności w kadrze został właśnie powołany na towarzyskie spotkania - tak klubowa strona Oskara Przysucha anonsowała występ swojego zawodnika na Facebooku.



Art