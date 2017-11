Lubin chce gościć mundial U20 w 2019 roku

Lubin chce być jednym z gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku. Wcześniej starania o finałowy turniej podjęła Łódź.

- Wczoraj wspólnie z władzami miasta złożyliśmy aplikację miasta gospodarza turnieju finałowego - informuje prezes zarządu Zagłębia Lubin Robert Sadowski za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej "Miedziowych".



- Mamy nadzieję, że światowa federacja powierzy Polsce organizacje mistrzostw, a Lubin będzie jednym z miast gospodarzy - mówi prezes Sadowski.

Potrzebne dokumenty trafią teraz do PZPN-u, który prześle swoją aplikację do FIFA. Decyzja o wyborze gospodarza zapadnie w przyszłym roku.



Do tej pory Polska jest jednym z trzech kandydatów do zorganizowania imprezy. Istnieją także kandydatury Peru oraz Indii. Gdyby zwyciężyła opcja naszego kraju, bylibyśmy zaledwie piątym europejskim państwem, na terenie którego zorganizowano by MŚ U20.

