Łódź chce zorganizować piłkarskie MŚ do lat 20

Łódź chce być jednym z gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata do lat 20. Polska stara się o prawo do organizacji turnieju w 2019 roku.

Zdjęcie Stadion Widzewa /

O planach władz miasta poinformował we wtorek wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. FIFA organizatora tego wydarzenia wybierze w przyszłym roku.

- Wczoraj w Polskim Związku Piłki Nożnej złożyliśmy komplet dokumentów dotyczących współorganizacji mistrzostw świata do lat 20, które mogą się odbyć w Polsce. Wyraziliśmy w nim chęć i gotowość do bycia jednym z gospodarzy tej imprezy. Teraz z niecierpliwością będziemy oczekiwać decyzji międzynarodowych władz piłkarskich, dotyczących organizacji tego turnieju - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej odpowiedzialny za sport wiceprezydent Łodzi.

Trela poinformował, że Łódź wskazała pięć obiektów piłkarskich, które mogłyby gościć uczestników mistrzostw. Areną rozgrywania spotkań miałby być nowy stadion miejski na Widzewie mogący pomieścić ok. 18 tys. widzów. Jako ośrodki treningowe wskazano natomiast nowoczesne bazy szkoleniowe - Łodzianka i Minerska oraz dwa boiska przy al. Unii, z których korzysta m.in. ŁKS.

- Musieliśmy spełnić wiele innych kryteriów, które zostały zawarte w aplikacji. To m.in. liczba hoteli, czy szeroko rozumiana baza noclegowa, sieć szpitali i przychodni. Jesteśmy obecnie najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce. Nie bez znaczenia jest też własne lotnisko, a do organizacji tej imprezy preferowane są miasta, które mają obiekty do 20 tys. widzów. Mamy więc bardzo wiele atutów - tłumaczył Trela.

Zaznaczył, że bardzo liczy na przyznanie przez FIFA prawa do organizacji MŚ U-20 Polsce, a następnie wskazanie przez PZPN Łodzi jako jednego z jego miast-gospodarzy. Dodał, że na razie nie wie, jakie inne miasta w kraju wyraziły chęć organizacji tej imprezy.

Polska jest jednym z trzech - obok Indii i Peru - kandydatów do organizacji młodzieżowego mundialu w 2019 roku. Kraj, w którym odbędzie się turniej finałowy MŚ U-20 FIFA ma wybrać w maju lub czerwcu 2018 r.

- Do tej pory w Europie MŚ U-20 odbyły cztery razy: w latach 80. w ówczesnym Związku Radzieckim, w 1991 r. w Portugalii, w 2005 w Holandii i w 2013 w Turcji. Czterokrotnie - 1979, 1981, 1983 i 2007 - w tych mistrzostwach uczestniczyła reprezentacja Polski. Ostatnim razem była to drużyna, w której grali m.in. Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny - przypomniał dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi Marek Kondraciuk.