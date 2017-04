Lionel Messi nie zamierza się tłumaczyć przed FIFA

Gwiazda reprezentacji Argentyny, Lionel Messi nie zamierza składać wyjaśnień w siedzibie FIFA w Zurychu i odwoływać się od kary, którą otrzymał za zachowanie w meczu eliminacji MŚ 2018 z Chile. Piłkarz Barcelony miał obrazić arbitra liniowego.

Jeszcze w sobotę pojawiła się informacja, że istnieje szansa, aby kara Lionela Messiego została zredukowana z czterech do dwóch spotkań zawieszenia. Argentyńczyk miał złożyć wyjaśnienia w siedzibie FIFA w Zurychu i przeprosić za zachowanie wobec arbitra liniowego w meczu eliminacji MŚ 2018 z Chile. Argentyński "La Nacion" donosił nawet, że istnieje spora szansa na złagodzenie kary dla 29-latka.

Prezydent AFA Claudio Tapia skomentował jednak całą sprawę w rozmowie z hiszpańską rozgłośnią radiową "Cope". - Leo stwierdził, że nie zamierza lecieć do Szwajcarii i przepraszać za swoje zachowanie. Dodał, że jeśli FIFA zmniejszy mu karę to dobrze, a jeśli nie to trudno - cytował sternik argentyńskiej federacji.

Tuż po otrzymaniu kary Messi również nie krył swojego oburzenia. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał także klub ze stolicy Katalonii, który murem stanął za swoim zawodnikiem.



Najbliższy mecz reprezentacji Argentyny w eliminacjach MŚ odbędzie się pod koniec sierpnia. "Albicelestes" zmierzą się z Urugwajem. Jeśli kara Messiego nie zostanie złagodzona, 29-latek wróci do kadry dopiero na ostatnie spotkanie kwalifikacji - z Ekwadorem.