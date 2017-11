Lionel Messi: Jeśli zdobędę mistrzostwo świata, pójdę na pielgrzymkę

Lionel Messi zdobył już niemal wszystkie prestiżowe piłkarskie nagrody i wyróżnienia. Wciąż jednak brakuje mu najważniejszego - mistrzostwa świata z reprezentacją Argentyny. Napastnik FC Barcelona złożył nietypową obietnicę, którą zrealizuje w przypadku osiągnięcia celu.

- Jeśli zdobędziemy mistrzostwo świata z Argentyną, to wybiorę się na pielgrzymkę z mojego domu i przejdę pieszo 50 km do sanktuarium w San Nicolas. Jak trzeba, to pójdziemy wszyscy - powiedział Messi argentyńskiej telewizji TyC Sport.

Argentyna długo drżała o awans na największą piłkarską imprezę na świecie. Seria wpadek spowodowała, że do ostatniej kolejki nie było wiadomo, czy wciąż aktualni wicemistrzowie świata zagrają w Rosji.

Messiemu, który w piłce klubowej zdobył już wszystko, wciąż brakuje sukcesu z reprezentacją. Dotychczas wygrał jedynie mistrzostwo świata do lat 20 w 2005 roku. Później był bliski triumfu zarówno w dorosłym mundialu, jak i w Copa America.



W 2014 roku Messi doprowadził Argentynę do finału MŚ, lecz w nim lepsi okazali się Niemcy, wygrywając po dogrywce i pięknej bramce Mario Goetze. Trzykrotnie grał też w finale Copa America, ale trzykrotnie przygrywał - najpierw w 2007 roku z Brazylią, zaś w 2015 i 2016 roku z Chile, dwukrotnie po rzutach karnych.

