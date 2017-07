Letnie okienko transferowe. Kto najbardziej pożądanym graczem?

1 lipca oficjalnie otwarto w Europie letnie okienko transferowe. Oto przegląd nazwisk zawodników, których, w plotkach transferowych, łączy się z największymi klubami na świecie.

Zdjęcie Kylian Mbappe to jeden z najbardziej pożądanych zawodników na świecie. Bój o jego pozyskanie stoczą m.in. Real Madryt i Arsenal Londyn /AFP

Otwarte w sobotę okienko transferowe już stało się rekordowe dla Polski. Przejście Jana Bednarka do Southampton za sześć milionów euro to najwyższy transfer w historii naszego futbolu.

Reklama

Rekordów tego lata może być więcej. Z okienka na okienko ceny najlepszych piłkarzy rosną i 105 milionów, które Manchester United przed rokiem zapłacił za Paula Pogbę może wkrótce stać się byłym rekordem. Dość powiedzieć, że pobito rekord najdroższego bramkarza. Gianluigiego Buffona zdetronizował Ederson, który trafił do Manchesteru City z Benfiki Lizbona. Wysoko w tej samej klasyfikacji plasuje się także transfer Jordana Pickforda, który zamienił Sunderland na Everton.

Najciekawsze jednak dopiero przed nami. Nie ustają plotki w sprawie CR7. Gwiazdor Realu Madryt podgrzał atmosferę, ujawniając, że zamierza opuścić stolicę Hiszpanii. Zainteresowanych pozyskaniem tego piłkarza nie brakuje, a potencjalny nabywca z pewnością będzie musiał wyłożyć rekordową kasę.

Łakomym kąskiem są także Kylian Mbappe, który w barwach AS Monaco oczarował piłkarski świat oraz Alexis Sanchez, który ciągnął grę Arsenalu Londyn. Nastolatek z Francji również może pobić rekord swojego rodaka w wysokości kwoty odstępnego. Chilijczyk, chociaż tańszy, również może trafić na czołówki gazet jeśli tylko opuści Londyn.

Innymi nazwiskami, które latem mogą elektryzować kibiców na świecie są Naby Keita, Timo Werner (obaj RB Lipsk), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Alvaro Morata, James Rodriguez (obaj Real Madryt), Thomas Lemar (AS Monaco) oraz Gianluigi Donnarumma (AC Milan) i David de Gea (Manchester United).

Transferowe cele oraz dotychczasowe transakcje najlepszych klubów na świecie:

Arsenal Londyn

"Kanonierzy" najbardziej chcieliby zatrzymać duet: Mesut Oezil-Alexis Sanchez. Z Niemcem nie powinno być problemów, ale Chilijczyk może poszukać szczęścia poza Londynem.



Transferowym celem "The Gunners" jest Kylian Mbappe, ale w przypadku fiaska negocjacji w jego sprawie, w orbicie zainteresowań pozostaje także Alvaro Morata. Drugą linię mógłby wzmocnić natomiast Juan Guillermo Cuadrado z Juventusu Turyn.



Z klubem pożegnać mogą się natomiast Hector Bellerin, o którego zabiega FC Barcelona oraz Olivier Giroud, który nosi się z zamiarem powrotu do Francji.



Przybyli*: Sead Kolaszinać.



Odeszli: Yaya Sanogo.



Transferowe cele: Mbappe, Morata, Cuadrado, Lemar, Carlos Bacca.



Mogą odejść: Alexis, Giroud, Bellerin, Ospina.



Bayern Monachium

Priorytetem dla Bawarczyków jest godny zmiennik dla Roberta Lewandowskiego. Monachijski klub wzmocnił już linię ataku transferem Serge'a Gnabry'ego, ale młodzieżowy reprezentant Niemiec nie jest klasycznym napastnikiem. Na celowniku znajduje się m.in. Mario Gomez, który w przeszłości był już piłkarzem Bayernu.



Pozyskano również Corentina Tolisso, za którego Bayern zapłacił rekordowe 41,5 miliona euro. Francuz ma zastąpić Xabiego Alonso, który zakończył karierę wraz z Philippem Lahmem i Tomem Starke.



Odejść może Douglas Costa. Zainteresowany usługami Brazylijczyka, który nie może rozwinąć skrzydeł w Bayernie jest m.in. Juventus Turyn.

Przybyli: Tolisso, Sebastian Rudy, Niklas Suele, Serge Gnabry.



Odeszli: Philipp Lahm, Xabi Alonso, Tom Starke (zakończyli kariery), Gianluca Gaudino, Holger Badstuber, Mehdi Benatia.



Transferowe cele: Alexis, Mario Gomez.

Mogą odejść: Douglas Costa, Kingsley Coman.



Borussia Dortmund

BVB zmieniło trenera i to na razie najpoważniejszy ruch dortmundczyków. Klub z Signal Iduna Park pozyskał również napastnika Maximiliana Philippe'a oraz pomocnika Mahmouda Dahouda.



Borussia monitoruje także sytuację stopera Sportingu Gijon, Jorge Mere oraz Carlosa Bakki z Milanu. Odeszli natomiast Adrian Ramos i Pascal Stenzel.



Przybyli: Philippe, Dahoud, Omer Toprak, Dan-Axel Zagadou.



Odeszli: Ramos, Stenzel.



Transferowe cele: Mere, Bacca.



Mogą odejść: Pierre-Emerick Aubameyang, Neven Subotić, Ousmane Dembele.



Chelsea Londyn

Na Stamford Bridge trwa saga z odejściem Diego Costy. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem ma trafić do Chin. Alternatywą na wypadek odejścia napastnika ma być Alvaro Morata.

Na celowniku londyńczyków znajdują się także Leonardo Bonucci i Tiemoue Bakayoko. "The Blues" są także jednym z klubów, które wymienia się jako potencjalnie zainteresowane sprowadzeniem CR7.

W sobotę ogłoszono zakontraktowanie Willy'ego Caballero, który będzie rezerwowym bramkarzem.



Przybyli: Caballero.

Odeszli: Nathan Ake, Asmir Begović, John Terry, Christian Atsu, Bertrand Traore, Cuadrado.



Transferowe cele: Morata, Alex Sandro, Bonucci, Antonio Rudiger, Bakayoko, Lemar.

Mogą odejść: Diego Costa, Eden Hazard.



FC Barcelona

Po zmianie trenera w Katalonii może dojść do rewolucji, ale będzie to jej miękka, bezkrwawa forma. "Duma Katalonii" marzy o wzmocnieniu linii obrony - w tym celu monitoruje sytuacje Bellerina w Arsenalu Londyn oraz Jorge Mere w Sportingu Lizbona i Aymerica Laporte'a w Athleticu Bilbao. Już ogłosiła wykupienie z Evertonu Gerarda Deulofeu.

Innymi nazwiskami, które łączy się z transferem na Camp Nou są Marco Verratti, Ander Herrera i Dani Ceballos, o którego powalczyć zamierza także Real Madryt.

Klub ze stolicy Katalonii mogą opuścić zawodnicy, którzy nie są zadowoleni z marginalnej roli, którą odgrywają w Barcelonie - Rafinha, Arda Turan, Aleix Vidal czy Denis Suarez.



Przybyli: Deulofeu.

Odeszli: Mathieu, Cristian Tello, Jordi Masip.

Transferowe cele: Marco Verratti, Aymeric Laporte, Ander Herrera, Dembele, Bellerin, Ceballos.

Mogą odejść: Rafinha, Denis Suarez, Turan, Vidal.



Juventus Turyn

Po udanym sezonie priorytetem Juventusu jest zatrzymać najlepszych piłkarzy. Już wiadomo, że nie udało się zatrzymać Daniego Alvesa, a odejść może także Alex Sandro. "Stara Dama" wykupiła natomiast Juana Cuadrado i Mehdiego Benatię oraz pozyskała Rodrigo Bentancura z Boca Juniors.

Celem klubu ze stolicy Piemontu jest sprowadzenie bramkarzy. Głównym celem do niedawna był Wojciech Szczęsny, ale teraz pojawiła się także opcja transferu Gianluigiego Donnarummy, który przyznał, że chce opuścić AC Milan. Juventus może także powalczyć o zakup Danilo, który ma odejść z Realu Madryt.



Przybyli: Cuadrado, Benatia, Rodrigo Bentancur.



Odeszli: Dani Alves, Anastasios Donis, Simone Zaza, Coman, Paolo De Ceglie.



Transferowe cele: Donnarumma, Szczęsny, Danilo, Federico Bernardeschi, Patrick Schick, Matteo Darmian.



Mogą odejść: Neto, Alex Sandro.



Liverpool FC

Juergen Klopp chce uczynić z "The Reds" wielki klub i w tym celu sprowadził Mohameda Salaha, a następnymi celami są Naby Keita, Andrew Robertson, Jose Maria Gimenez oraz Virgil Van Dijk.

Anfield Road może opuścić Lucas Leiva, którego kuszą kluby z Turcji.



Przybyli: Mohamed Salah, Dominic Solanke.



Odeszli: Andre Wisdom.



Transferowe cele: Keita, Robertson, Gimenez, Van Dijk.



Mogą odejść: Lucas Leiva.



Manchester City

"The Citizens" pierwsze ruchy transferowe mają już za sobą. Wydali 90 milionów euro na transfery Bernardo Silvy oraz Edersona, ale na swojej liście życzeń mają jeszcze m.in. Bonucciego, Ronaldo, Alexisa czy Timo Wernera.

Z klubem już pożegnała się cała grupa zawodników na czele z Geaelem Clichym, Jesusem Navasem i Pablo Zabaletą. Kolejnymi, którzy mogą pożegnać Etihad Stadium są napastnicy Sergio Aguero i Nolito, ale ich decyzje są uzależnione od transferowych ruchów klubu z niebieskiej części Manchesteru.



Przybyli: Bernardo Silva, Ederson.



Odeszli: Enes Unal, Aaron Mooy, Zabaleta, Caballero, Clichy, Bacary Sagna, Navas.



Transferowe cele: Alexis, Cristiano Ronaldo, Bonucci, Aubameyang, Dani Alves, Werner, Kyle Walker.



Mogą odejść: Nolito, Aguero.



Manchester United

"Czerwone Diabły" zaskoczyły ogłaszając rozstanie ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Zwolennicy teorii spiskowych już szukają w tym drugiego dna, którym ma być plan sprowadzenie CR7. Powszechnie wiadomo, że jedna szatnia dla dwóch zawodników o takich osobowościach mogłaby być za mała.

Manchester już ogłosił zakontraktowanie Victora Lindeloefa, ale na liście życzeń znajdują się także m.in. Raphael Varane, Mateo Kovaczić oraz Jose Maria Gimenez.



Jose Mourinho na pewno nie poprzestanie na jednym transferze. Portugalczyk będzie chciał wzmocnić zespół przed startem w Lidze Mistrzów, gdzie przyjdzie się mierzyć z największymi zespołami na świecie.



Przybyli: Victor Lindeloef.



Odeszli: Ibrahimović.



Transferowe cele: Varane, Cristiano Ronaldo, Kovaczić, Gimenez, Kieran Tierney, Morata.



Mogą odejść: Herrera, De Gea, Shaw, Darmian.

Paris Saint-Germain

Dla PSG to nie będzie prawdopodobnie najgorętsze lato. Nazwa paryskiego klubu pojawia się w kontekście sprowadzenia CR7, ale poza nim oraz Mbappe, na liście życzeń znajduje się tylko 22-letni Marcos Llorente.



Z klubu już odeszli Maxwell, Thiago Motta czy Salvatore Sirigu, a w najbliższych tygodniach barwy klubowe mogą zmienić Jese Rodriguez, Grzegorz Krychowiak czy Angel Di Maria. Barcelona wciąż nie ustaje w staraniach o Verrattiego.



Przybyli: -



Odeszli: Maxwell, Motta, Sirigu, Sabaly, Zagadou.



Transferowe cele: Llorente, Mbappe, Cristiano Ronaldo.



Mogą odejść: Jese, Krychowiak, Di Maria, Verratti.



Real Madryt

U "Królewskich" to może być wyjątkowo gorąco lato. Real szuka nowego snajpera, a na liście życzeń są Mbappe i Aubameyang. Klub chciałby także rozwiązać sprawę transferu bramkarza - jeśli nie De Gea, to Donnarumma. Opcją absolutnie rezerwową jest Kepa Arrizabalaga z Athleticu Bilbao. Po świetnym występie na młodzieżowym Euro w Polsce do notesów skautów Realu trafił także Dani Ceballos z Betisu.



Z klubem już pożegnali się Pepe oraz Mariano Diaz i Diego Llorente. Odejść mogą także Mateo Kovaczić, James Rodriguez i Keylor Navas (jeśli uda się sprowadzić De Geę lub Donnarummę). Przesądzony wydaje się los Danilo.

Najwięcej emocji wzbudza jednak CR7, którego przyszłość w Madrycie, wobec podatkowych problemów, wcale nie jest pewna.



Odeszli: Pepe, Mariano, Llorente.



Przybyli: -



Transferowe cele: Mbappe, Aubameyang, Donnarumma, De Gea, Ceballos, Arrizabalaga, Hazard.



Mogą odejść: Kovaczić, James, Navas, Danilo, Varane, Cristiano Ronaldo.



*Uwzględniono tylko zawodników, którzy przychodzą na zasadzie transferu. Nie brano pod uwagę piłkarzy, którzy wrócili z wypożyczeń do macierzystego klubu.

KK