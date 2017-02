Lech, Wisła i Legia faworytami w kolejce inaugurującej wiosenne zmagania

Lech Poznań, Wisła Kraków i Legia Warszawa są zdecydowanymi faworytami swoich spotkań - wynika z typowań graczy na portalu 11na11.pl. Na kogo stawiają w reszcie spotkań? W niektórych może być naprawdę ciekawie. Typuj wyniki Ekstraklasy!

Według głosujących najmniejszych problemów z pokonaniem swoich rywali nie powinny mieć drużyny Lecha, Wisły i Legii, których przeciwnikami są odpowiednio Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Korona Kielce oraz Arka Gdynia. Zwycięstwo "Kolejorza" obstawia aż 90 proc. typujących. Wygraną Wisły przewiduje 81 procent, a tylko nieco mniej typujących wskazało na wygraną "Wojskowych".

Według graczy większych problemów z pokonaniem Piasta Gliwice nie powinna mieć drużyna Pogoni Szczecin.



Najbardziej ekscytującym pojedynkiem zapowiada się spotkanie wicelidera z liderem, czyli Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Wśród typujących zdecydowanie panuje przekonanie, że to gospodarze wyjdą z tego starcia zwycięsko - 55 procent osób wskazało ich jako zwycięzców, dodatkowo 8 procent orzekło, że zespół z Gdańska wygra bądź zremisuje swoje spotkanie. Jedynie 10 procent typerów twierdzi, że to goście wrócą do Białegostoku z tarczą.

W pozostałych trzech spotkaniach typy są zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Najbardziej zacięta walka szykuje się podczas meczu Ruchu Chorzów z Cracovią. Głosy są mocno podzielone: co czwarta osoba wskazywała na zwycięstwo Ruchu lub remis, nieco częściej jako faworyta uznawano "Pasy".

Sporo osób przewiduje też porażkę Śląska Wrocław z Wisłą Płock, choć aż 27 proc. osób wytypowało remis. Różne odpowiedzi padają również, gdy spojrzymy na wyniki głosowania dotyczące meczu Górnika Łęczna z Zagłębiem Lubin. Większość, bo 42 proc. uważa, iż goście bez problemu poradzą sobie z przedostatnią drużyną w tabeli, ale nie wszyscy skazują "Dumę Lubelszczyzny" na pożarcie. Co piąta osoba wskazała ich jako przyszłych zwycięzców, a 24 proc. obstawiło remis.

