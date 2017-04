Lech Poznań. Kontuzje trzech piłkarze po meczu z Legią

Tomasz Kędziora, Darko Jevtić oraz Szymon Pawłowski narzekają na urazy po niedzielnym spotkaniu pomiędzy Lechem a Legią. Jak podaje oficjalna strona klubowa, zawodnicy nie trenują z drużyną.

Zdjęcie Tomasz Kędziora (z prawej) i Radosław Majewski /GRZEGORZ DEMBINSKI /East News

Po przegranym 1-2 pojedynku z Warszawską Legią, zdobywca jedynej bramki dla "Kolejorza" Tomasz Kędziora jest poobijany. Z bólem musi sobie radzić też Darko Jevtić, jeszcze w trakcie meczu obaj zawodnicy mieli udzieloną pomoc medyczną.

- Ze względu na urazy obaj piłkarze we wtorek nie trenowali. Od środy będą pracowali indywidualnie, a w dalszej części tygodnia dołączą do drużyny, która przygotowuje się do spotkania z Wisłą Płock. Ich występy w tym meczu nie są zagrożone - mówi szef sztabu medycznego, profesor Krzysztof Pawlaczyk, cytowany na stronie klubowej.

Na wtorkowym treningu zabrakło też Szymona Pawłowskiego. 29-latek ma problem ze ścięgnem Achillesa i jest w trakcie leczenia.

W meczu z Wisłą Płock na pewno nie wystąpi Elvis Kokalović. Chorwacki stoper jest w trakcie rehabilitacji po zabiegu łękotki, który został przeprowadzony przed tygodniem.

Niedzielny hit zakończył się zwycięstwem Legii Warszawa. Bramki dla Legii zdobyli Maciej Dąbrowski oraz były lechita Kasper Hamalainen. Bramkę dla Lecha zdobył Tomasz Kędziora.

