Lars Lagerbaeck trenerem reprezentacji Norwegii

Znany trener piłkarski Lars Lagerbaeck został selekcjonerem reprezentacji Norwegii. 68-letni Szwed prowadził w przeszłości m.in. Islandię, z którą dotarł do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji. Podpisał kontrakt do końca 2019 roku.

Dotychczasowy trener Norwegów Per-Mathias Hogmo zrezygnował z tej funkcji w listopadzie 2016 roku, po nieudanym starcie jego podopiecznych w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Po czterech kolejkach grupy C zajmują piąte miejsce, za Niemcami, Irlandią Północną, Azerbejdżanem i Czechami, jedynie przed San Marino.

W rankingu FIFA Norwegia plasuje się dopiero na 84. miejscu, swoim najniższym w historii tego zestawienia.

Lagerbaeck to jeden z bardziej cenionych szkoleniowców drużyn narodowych na Starym Kontynencie. W latach 2000-09 prowadził reprezentację Szwecji (początkowo wspólnie z Tomasem Soederbergiem). W 2006 roku awansował z rodakami do 1/8 finału mistrzostw świata w Niemczech.

W 2010 został na krótko szkoleniowcem Nigerii (prowadził ten afrykański zespół podczas MŚ), a od 2011 związał się z reprezentacją Islandii. W połowie ubiegłego roku doprowadził ją do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji (porażka 2:5 z gospodarzami), ale po turnieju zrezygnował z dalszej pracy. Posadę - już samodzielnie - przejął drugi z duetu selekcjonerów Heimir Hallgrimsson.