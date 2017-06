LaLiga Legends w Warszawie. Mecz gwiazd coraz bliżej!

Dziewiątego czerwca w Warszawie, na stadionie Legii Warszawa odbędzie się mecz z udziałem legend Primera Division i polskiej ligi. Wśród nich będą zwycięzcy Ligi Mistrzów, mistrzowie świata i Europy oraz gwiazdy największych klubów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mecz gwiazd LaLiga Legends w Warszawie! INTERIA.TV

Gaizka Mendieta, Fernando Morientes, Michel Salgado, czy Gianluca Zambrotta - to tylko kilka wielkich nazwisk drużyny LaLiga Legends. Każdego z nich nie trzeba przedstawiać kibicom. Mendieta to legenda Valencii, z którą dwukrotnie docierał do finału Ligi Mistrzów. Grał również w Barcelonie, a także w reprezentacji Hiszpanii. Na boisku znany był z umiejętności zdobywania wspaniałych goli. Podobnie jak Fernando Morientes, który w Realu Madryt tworzył niezwykły duet z Raulem. O rajdach na boku obrony nie zapomniał też Salgado, kolejna legenda "Królewskich", która zawita do Warszawy.

Reklama

Po drugiej stronie zobaczymy też największe gwiazdy polskiej piłki. Będą wśród nich m.in. Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, Tomasz Hajto, czy Michał Żewłakow, który został wybrany na kapitana polskiej ekipy.

- Mamy w swoim składzie zdobywców Ligi Mistrzów, mistrzów Europy i świata. Będzie można zobaczyć na żywo tych zawodników, których wcześniej można było obejrzeć w telewizji. Nie możemy doczekać się tego meczu - powiedział Fernando Sanz, kapitan LaLiga Legends, szef ambasadorów LaLiga, jednocześnie pomysłodawca meczów jednoczących największe gwiazdy ligi hiszpańskiej.

Projekt LaLiga Legends ma promować rozgrywki LaLiga. Jak pokazały dotychczasowe mecze rozegrane w Iranie i Meksyku, kibice bardzo chętnie spotykają się z bohaterami sprzed lat.

- Po raz pierwszy spotkamy się w takim gronie i po raz pierwszy zmierzymy się z takim przeciwnikiem. Postaramy się, by Hiszpanie dobrze zapamiętali nasz kraj. Obiecuję, że przygotujemy się do spotkania jak najlepiej - zapewniał Michał Żewłakow.

Mecz rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 19:00, ale na kibiców już wcześniej czeka mnóstwo atrakcji. Od godziny 16:00 w strefie Meet & Greet będzie można spotkać gwiazdy obu zespołów, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Bilety ma mecz można nabyć w cenie od 35 złotych na stronach eventim.pl oraz bilety.legia.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie laligalegendspoland.pl.

AK