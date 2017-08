LA Galaxy najbardziej wartościowym klubem w MLS

Los Angeles Galaxy jest najbardziej wartościowym klubem zawodowej ligi piłkarskiej za oceanem (MLS) - wynika z dorocznego z rankingu sporządzonego przez magazyn "Forbes". Jego wartość to 315 mln dol., co oznacza wzrost o 19 proc. w stosunku rok do roku.

Zdjęcie Piłkarze LA Galaxy (na biało) w lipcowym towarzyskim meczu z Manchesterem United /AFP

Galaxy wyprzedziło mistrza z 2016 r. Seattle Sounders zarówno ogólną wartością - 295 mln, jak i wysokością przychodów w 2016 r. - klub z "Miasta Aniołów" ma 63 mln dol., a z Seattle 53 mln. Trzecie miejsce w rankingu magazynu zajął wicemistrz Toronto FC (280 mln dol.)

Średnia wartość klubu ligi MLS wynosi 232 mln dol., co oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do 2016 r. Klub byłego króla strzelców polskiej ekstraklasy Nemanji Nikolicia - Chicago Fire zajął w zestawieniu 9. lokatę (wartość 240 mln dol., przychód 25 mln dol.). W przeszłości w barwach ekipy Fire występowali m.in. Tomasz Frankowski, Roman Kosecki, Piotr Nowak i Jerzy Podbrożny.

W porównaniu do finansowych potęg - zarówno piłkarskich, jak i innych zawodowych lig w Ameryce Płn. - kluby MLS są stosunkowo "biedne". Najbardziej wartościową drużyną futbolową jest Manchester United - "Forbes" wycenił go na 3,69 miliarda dolarów. "Czerwone Diabły" zajmują jednak trzecią lokatę wśród klubów zawodowych na świecie.

Na pierwszym miejscu jest rywalizujący w futbolu amerykańskim (NFL) zespół Dallas Cowboys - 4,2 miliarda dolarów, a na drugim drużyna baseballu (liga MLB) - New York Yankees wyceniona na 3,7 mld. dol. Trzy kolejne lokaty w rankingu zajmują kluby piłkarskie: United - 3,69, FC Barcelona - 3,64 i Real Madryt - 3,58.