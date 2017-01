KVC Westerlo - Anderlecht Bruksela 2-4 w 23. kolejce Jupiler Pro League

KVC Westerlo przegrało z Anderlechtem Bruksela 2-4 w 23. kolejce belgijskiej ekstraklasy. Pierwszą bramkę dla gości zdobył Łukasz Teodorczyk.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /AFP

Polski napastnik potrzebował tylko siedmiu minut by dać "Fiołkom" prowadzenie.

Reklama

Yoeri Tielemans zagrał prostopadłą piłkę, której nie przeciął Michaël Heylen, a Teodorczyk spokojnie ją sobie przyjął w polu karnym i uderzył obok interweniującego bramkarza.

To było 16. trafienie Polaka w tym sezonie, "Teo" jest liderem klasyfikacji strzelców.

Gospodarze szybko jednak wyrównali. W 10. minucie Silvère Ganvoula M'boussy zagrał z prawej strony do nadbiegającego Robina Henkensa, którego strzał sparował jeszcze Frank Boeckx, ale przy dobitce Carlosa Strandberga nie miał już żadnych szans.

Po kwadransie było jednak 2-1 dla Anderlechtu. Z rzutu wolnego dośrodkował Tielemans, a Nicolae Stanciu uderzeniem głową z 14. metra posłał piłkę lobem do siatki.

W 24. minucie klub z Brukseli przeprowadził bardzo ładną akcję. Teodorczyk zagrał piętą do Alexandru Chipciu, a ten podał do Stanciu, którego strzał odbił jednak Koen van Langendonck.

10 minut przed końcem pierwszej połowy Stanciu przejął piłkę po złym wybiciu bramkarza rywala, próbował jeszcze podawać do Teodorczyka, ale w ostatniej chwili Westerlo uratował Filip Daems wybijając ją na rzut rożny.

Jeszcze przed przerwą gospodarze mieli szansę na wyrównanie, jednak Ganvoula nie trafił w światło bramki z ostrego kąta, po świetnym zagraniu Strandberga zewnętrzną częścią stopy.

Nie wykorzystana sytuacja zemściła się jeszcze w pierwszej połowie. W 45. minucie Teodorczyk podał z lewego skrzydła do Chipciu, ten przedłużył piłkę do wbiegającego z prawej strony Leandera Dendonckera, który strzałem przy drugim słupku posłał ją do siatki.

Anderlecht nie zwalniał tempa. Cztery minuty po zmianie stron Tielemans ściął z lewej strony do środka i przymierzył zza pola karnego na tyle precyzyjnie, że zmieścił pikę przy słupku w bramce.

Westerlo udało się zmniejszyć straty w 60. minucie po tym, jak Ganvoula pokonał Boecksa strzałem z pola karnego.

Pięć minut później murawę opuścił Teodorczyk. Polaka zastąpił Isaac Thelin.

W doliczonym czasie gry okazję na kolejnego gola dla gospodarzy miał Strandberg, ale nie trafił do siatki z kilku metrów będąc na wślizgu.



KVC Westerlo - Anderlecht Bruksela 2-4 (1-3)

Bramki: Strandberg (10.), Ganvoula (60.) - Teodorczyk (7.), Stanciu (15.), Dendoncker (45.), Tielemans (49.).