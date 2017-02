KV Oostende - Anderlecht Bruksela 1-4. Gol Łukasza Teodorczyka

Kolejny gol Łukasza Teodorczyka w belgijskiej Pro League. Drużyna polskiego napastnika Anderlecht Bruksela wygrała na wyjeździe z KV Oostende 4-1 (1-1) w meczu 27. kolejki belgijskiej Pro League.

Zdjęcie Łukasz Teodorczyk /AFP

Na Albertparkstadion spotkały się czołowe drużyny belgijskiej ekstraklasy. Mecz rozpoczął się znakomicie dla gości, którzy już w 2. minucie objęli prowadzenie. Dobre zagranie Alexandru Chipciu na gola zamienił Sofiane Hanni.



W 24. minucie okazje do radości mieli fani Oostende. Landry Nany Dimata wykorzystał rzut karny i było 1-1.



Anderlecht w dwie minuty rozstrzygnął losy rywalizacji. Między 67. a 69. minutą "Fiołki" zadały dwa ciosy. W roli głównej wystąpił rezerwowy Yoeri Tielemans. 19-latek zastąpił na boisku Hanniego i był to doskonały ruch trenera Anderlechtu Rene Weilera. Tielemans dwukrotnie zmusił do kapitulacji bramkarza gospodarzy.



Goście przypieczętowali efektowne zwycięstwo w końcówce spotkania, a na listę strzelców wpisał się Teodorczyk. To 18. trafienie Polaka w tym sezonie Pro League. "Teo" prowadzi w klasyfikacji strzelców.

KV Oostende - Anderlecht Bruksela 1-4 (1-1)

Bramki: 0-1 Hanni (2), 1-1 Dimata (24 - rzut karny), 1-2 Tielemans (67), 1-3 Tielemans (69), 1-4 Teodorczyk (90)

