Komiczny gol Steevena Langila dla NEC Nijmegen

Kibice Legii zdążyli już zapomnieć za niechcianym w Warszawie Steevenie Langilu, który okazał się transferowym niewypałem. Tymczasem skrzydłowy z Martyniki zdobył swoją pierwszą bramkę dla NEC Nijmegen przy wydatnej pomocy... bramkarza rywali. Zobaczcie kuriozalne trafienie Langila!

Zdjęcie Steeven Langil /Frederick Breedon /AFP

Langil trafił do Warszawy latem zeszłego roku, gdy sprowadził go obejmujący stery w Legii Besnik Hasi. Podczas krótkiej kadencji Belga Langil był podstawowym zawodnikiem, ale gdy Hasiego zastąpił Jacek Magiera, skrzydłowy został odsunięty od pierwszego składu.

Reklama

Gdy do słabej dyspozycji Langila (zaledwie jeden gol w 12 meczach) doszły wybryki pozasportowe - gracz chwalił się w Internecie zakrapianymi imprezami oraz paleniem sziszy - stało się jasne, że jego przygoda z warszawskim klubem dobiega końca. W rundzie wiosennej zeszłego sezonu został wypożyczony do belgijskiego Waasland-Beveren, zaś we wrześniu jego nowym klubem zostało NEC Nijmegen.



W piątkowym meczu z SC Cambuur (3-1) "Wulkan z Martyniki" zdobył swoją pierwszą bramkę na zapleczu holenderskiej Eredivisie. Gol ten niewątpliwie obciąża konto bramkarza gości, który w kuriozalny sposób przepuścił lekki strzał Belga.







WG