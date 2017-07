Kibice Widzewa znowu pobili karnetowy rekord Polski

Kibice Widzewa Łódź pobili krajowy rekord w liczbie kupionych karnetów. Na nowy sezon wykupiono już 15 331 stałych wejściówek. Tym samym fani trzecioligowej drużyny poprawili własne osiągnięcie z marca.

Zdjęcie Kibice Widzewa Łódź /East News

Poprzedni - również należący do Widzewa - rekord sprzedaży stałych wejściówek wynosił 15 310. Przed rudną wiosenną minionych rozgrywek pod tym względem łódzki klub wyprzedził Lecha Poznań, który wiosną 2011 r. sprzedał 15 056 karnetów.

Reklama

Przed nowym sezonem, w którym piłkarze Widzewa ponownie będą rywalizowali na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce zainteresowanie drużyną nie spadło i fani znów szybko wykupili prawie wszystkie karnety przeznaczone do sprzedaży. W piątek umieszczony na internetowej stronie klubu licznik wskazał nowy rekord - 15 331 sprzedanych abonamentów, ale zdaniem szefów klubu w ciągu kilku dni ta liczba zwiększy się do 16 tysięcy. Tyle karnetów trafiło do sprzedaży przed tymi rozgrywkami.

- Jeden z naszych sponsorów przyjmował zakłady na to, czy kibice Widzewa pobiją swój karnetowy rekord. Szybko jednak zakład został zdjęty z oferty, gdyż kolejny rekord był oczywistością - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubu prezes Widzewa Przemysław Klementowski. Dodał, że "od jakiegoś czasu naszym zmartwieniem jest to, ile karnetów jeszcze dokładnie zostało, a nie ile udało nam się sprzedać".

Stałe wejściówki były sprzedawane w internecie od 23 czerwca. Na początku mogły je jednak nabyć jedynie osoby przedłużające karnet, z czego skorzystało ponad 11 tys. fanów.

Nowy rekord oznacza, że spotkania Widzewa w nadchodzącym sezonie 3. ligi będą oglądać głównie "karnetowcy". Nowy stadion miejski, na którym swoje mecze rozgrywają łodzianie na trybunach może bowiem pomieścić 18 tys. widzów. Wiosną utytułowany klub mógł pochwalić się średnią bisko 15 tys. widzów na mecz, czyli więcej niż występujące w ekstraklasie m.in. Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław czy Cracovia.

Szefowie czterokrotnych mistrzów Polski podkreślili, że karnety nie były tańsze od tych obowiązujących w najwyższej klasie rozgrywkowej (kosztowały od 110 do 310 zł za rundę).

Dla trzecioligowego klubu, który w krótkim czasie zamierza wrócić na piłkarskie salony, taka liczba sprzedanych karnetów stanowi dużą część budżetu. Część zysków została przeznaczona na wzmocnienie zespołu, którego jedynym celem w tym sezonie ma być awans do 2. ligi. Do Widzewa trafili czołowi strzelcy 3. ligi poprzednich rozgrywek, a także znani z występów w ekstraklasie Aleksander Kwiek (ostatnio Górnik Zabrze) i Bartłomiej Niedziela (Chojniczanka Chojnice).

Nowe rozgrywki 3. ligi grupy 1, w której rywalizują widzewiacy rozpoczną się za tydzień. Miniony sezon Widzew zakończył na trzecim miejscu w tabeli. Najlepszy okazał się Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, który nie uzyskał jednak licencji na występy w 2. lidze. Jego miejsce w tych rozgrywkach zajął drugi zasłużony łódzki klub - ŁKS.