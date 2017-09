Kibice chcą, że Alexis Sanchez zerwał z dziewczyną

Kibice w Chile domagają się, by gwiazda ich reprezentacji, Alexis Sanchez, zerwał z obecną dziewczyną, co ma pomóc piłkarzowi w powrocie do formy.

Zdjęcie Alexis Sanchez /AFP

Mistrzowie Ameryki Południowej są w trudnej sytuacji w eliminacjach mistrzostw świata. Na dwie kolejki przed końcem zajmują szóste miejsce, które nie daje awansu. Do Rosji pojadą cztery najlepsze drużyny, a piąta rozegra baraż z ekipą ze strefy Oceanii.

Kibice "La Roja" uważają, że przyczyną tego jest słabsza postawa Sancheza, która ma wynikać z jego związku z Mayte. Dlatego na portalu społecznościowym rozpoczęli akcję pod nazwą "Marsz, żeby Alexis zerwał z Mayte i wrócił do swojego poziomu, żeby awansować na MŚ 2018". Ma się on odbyć 5 października w Santiago.

Fani obwiniają nową dziewczynę Sancheza, że sprawiła, iż stał się "gruby" i "leniwy".

Para zaczęła się spotykać dopiero w tym roku.

Sanchez już wcześniej był krytykowany, ze jest "grubszy niż normalnie" przez Jose Sulantaya, byłego selekcjonera reprezentacji Chile do lat 20.



Zdjęcie Mayte Rodriguez / Instagram