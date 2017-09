Kibic uderzył trenera ze skutkiem śmiertelnym. Kuriozalny motyw

Do zdarzenia doszło w Zimbabwe. Drużyna Epworth City wygrała 3-0 z Zaoga Epworth. Kibicowi gospodarzy Maxwellowi Munemo nie spodobało się, że jego drużyna wygrała tylko 3-0, więc po meczu wdał się w kłótnie z trenerem. Dopuścił się także rękoczynów i uderzył szkoleniowca w krtań, co doprowadziło do śmierci.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające mecz ligi Zimbabwe /print screen/YouTube /

12 czerwca Munemo zjawił się na meczu swojej ulubionej drużyny Epworth City. Od początku spotkania zachowywał się agresywnie. Nie podobała mu się gra swojego zespołu, który wygrał ten mecz 3-0.

Po zakończeniu spotkania Munemo udał się do Clevera Muzadziego - trenera gospodarzy. Niesforny kibic domagał się lepszej gry i zdobywania większej liczby goli. Po ostrej wymianie zdań Muzadzi kazał fanowi opuścić szatnię.

Wtedy Munemo stracił panowanie nad sobą i uderzył trenera w krtań. Cios był na tyle pechowy, że trener Epworth City zmarł.

Wczoraj Munemo usłyszał wyrok w sprawie tego zdarzenia. Sędzia Lucy Mungwari skazała go na trzy lata więzienia, ponieważ uznała, że działał pod wpływem alkoholu oraz okazał skruchę z powodu tego, co się stało.

