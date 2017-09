Polska bramkarka – Katarzyna Kiedrzynek związała się na dłużej z Paris Saint-Germain. Nowa umowa Polki będzie obowiązywać do czerwca 2020 roku.

Zdjęcie Katarzyna Kiedrzynek (w środku) /AFP

Kiedrzynek w ekipie PSG występuje od 2013 roku. Polka jest podstawową bramkarką drużyny, która w ubiegłym sezonie dotarła do finału Ligi Mistrzów. Paryżanki uległy w finale Olympique Lyon. W karnych przegrały 6:7, a kluczowej jedenastki nie wykorzystała właśnie Kiedrzynek.

- Z przyjemnością ogłaszam, że zostaję w Paryżu na kolejne lata. Bez pucharów nie wracam - napisała na Twitterze bramkarka, ogłaszając swoje przedłużenie umowy z PSG.



Polka dla francuskiej ekipy rozegrała już ponad 80 meczów. W maju po raz drugi w karierze została wybrana najlepszą bramkarką ligi.

- Przedłużenie umowy było logicznym wynagrodzeniem jej ciężkiej pracy. To wysokiej klasy bramkarka, jedna z najlepszych w Europie i na świecie. To prawdziwy atut naszej drużyny i wciąż ma predyspozycje do tego, żeby się rozwijać. Poza tym to zawodniczka bardzo ceniona w szatni, co jest ogromnie istotne - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubu trener PSG Patrice Lair.



AK