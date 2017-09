Kamil Wilczek strzelił gola w lidze

Kamil Wilczek strzelił gola, który dał zwycięstwo Broendby Kopenhaga w wyjazdowym meczu 10. kolejki duńskiej ekstraklasy z Hobro IK 2-1 (0-1).

Zdjęcie Kamil Wilczek /Fot. Łukasz Szeląg/REPORTER /East News

Wilczek rozpoczął spotkanie z Hobro IK na ławce rezerwowych. Gospodarze objęli prowadzenie w 42. minucie, kiedy to Pal Kirkevold wykorzystał rzut karny.



Polski napastnik pojawił się na boisku od początku drugiej połowy. Wilczek zastąpił na placu gry Besara Halimiego.



W 65. minucie goście doprowadzili do remisu. Do siatki Hobro trafił Benedikt Roecker. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów do akcji wkroczył Polak. Wilczek zmusił do kapitulacji Jespera Raskai zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. To jego pierwsze ligowe trafienie w tym sezonie.



Po 10 kolejkach Broendby z 18 punktami plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli. Może ją stracić na rzecz Midtjylland, które gra w poniedziałek. Liderem z 20 pkt jest ekipa Nordsjaelland.



Wilczek został powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałkę na październikowe spotkania z Armenią i Czarnogórą w eliminacjach MŚ 2018.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela duńskiej ekstraklasy