Już 1,5 miliona zamówień na bilety na mundial w Rosji

W ciągu niespełna trzech tygodni zarejestrowano ponad 1,5 miliona zgłoszeń na zakup biletów na piłkarskie mistrzostwa świata w 2018 roku w Rosji. Wśród chętnych najwięcej jest kibiców gospodarzy i... Meksykanów. Sporo aplikacji zgłosili też Chińczycy.

Zdjęcie Kibice reprezentacji Meksyku /AFP

Rosjanie przesłali 70 procent wszystkich zgłoszeń. Spośród zagranicznych aplikacji przodują Meksykanie i Brazylijczycy, których reprezentacje są już pewne gry w MŚ.

Reklama

Kibice Argentyny zdają się nie dopuszczać do siebie myśli, iż ich drużyna może nie wystąpić na mundialu i również masowo aplikują po bilety. W Ameryce Południowej walka o trzy pozostałe miejsca dające awans do turnieju toczyć się będzie jednak do samego końca kwalifikacji.

Spośród Europejczyków dużo zgłoszeń napłynęło z Anglii oraz Niemiec. Organizatorzy notują też spore zainteresowaniem mundialem Chińczyków.

Pierwsza faza sprzedaży biletów potrwa do 12 października. Wszystkie aplikacje zostaną zarejestrowane i jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc, bilety zostaną przyznane drogą losowania.

W listopadzie odbędzie się druga tura sprzedaży biletów. Wejściówki będzie można wtedy kupować bezpośrednio. Kolejna faza składania aplikacji ruszy 5 grudnia, już po losowaniu grup MŚ. Z kolei w trzeciej fazie - od 13 marca kibice będą nabywać pozostałe wejściówki na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". W kwietniu, przed samym mundialem, FIFA uruchomi także tzw. sprzedaż last-minute.

Najtańsza wejściówka na mecz grupowy kosztuje 105 dolarów (około 390 zł). Bilet na wszystkie spotkania danego zespołu w fazie grupowej w formie "Follow your team" kosztuje od 347 do 693 dolarów (1200-2500 zł)

Biało-czerwoni mogą wywalczyć bezpośredni awans na mundial w Rosji już w czwartek. Stanie się tak, jeśli wygrają z Armenią, a w spotkaniu Dania - Czarnogóra będzie remis.