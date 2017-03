Justin Kluivert idzie śladami ojca

Justin Kluivert, syn słynnego piłkarza reprezentacji Holandii Patricka, idzie w ślady ojca. W wieku 17 lat, w 11. występie w barwach Ajaksu Amsterdam, strzelił pierwszego gola w seniorskiej drużynie. Do siatki rywali trafił w ligowym meczu z Excelsiorem (1-1). Fachowcy wróżą mu sporą karierę.

Zdjęcie Justin Kluivert (z lewej) w meczu z Excelsiorem /PAP/EPA

Justin zadebiutował w pierwszym zespole 33-krotnego mistrza Holandii i 18-krotnego zdobywcy krajowego pucharu w połowie stycznia. W dwumeczu z Legią Warszawa w 1/16 finału Ligi Europejskiej zagrał tylko kilkanaście minut w stolicy wychodząc z ławki.

Jest wychowankiem słynnej szkółki piłkarskiej klubu z Amsterdamu, która otworzyła drzwi do światowej kariery takim sławom, jak m.in. zmarły przed rokiem Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, bracia Frank i Ronald de Boerowi czy w końcu jego tacie Patrickowi.

Grał on w Ajaksie w latach 1994-97. W 70 spotkaniach strzelił 39 goli, m.in. triumfował z nim w Lidze Mistrzów. Później przeniósł się do AC Milan, a następnie do Barcelony, w której zdobył 90 bramek w 182 występach. Karierę zakończył w Lille w 2008 roku. Obecnie jest dyrektorem w Paris Saint-Germain, w którym gra Grzegorz Krychowiak.