Niemcy rozgromili 6-0 Norwegów w meczu eliminacji mistrzostw świata, a jedną z bramek zdobył skrzydłowy Paris Saint-Germain Julian Draxler. - Wysłałem sygnał do Paryża, że mogą na mnie liczyć - powiedział zawodnik, który ostatnio nie może liczyć na pewne miejsce w swojej klubowej drużynie.

Zdjęcie Julian Draxler (z prawej) cieszy się ze zdobytej bramki wraz z Thomasem Muellerem /Daniel Kopatsch /PAP

Draxler rozegrał cały mecz i popisał się ładnym trafieniem na 2-0, kiedy mimo asysty trójki obrońców obrócił się z piłką w polu karnym i strzałem przy słupku nie dał szans bramkarzowi.



Gol ten był dla niego niezwykle ważny, gdyż pozwolił mu udowodnić klubowemu trenerowi, że ten wciąż może na niego liczyć. Od kiedy do klubu przyszedł Neymar, Draxler rozegrał zaledwie 12 minut, wchodząc dwukrotnie na boisko w ostatnich minutach spotkania. Dodatkowo do Paryżan niedawno dołączył Kylian Mbappe z AS Monaco.

- Pełny wymiar czasowy z Norwegią był dla mnie bardzo, bardzo ważny. Wysłałem sygnał do Paryża, że mogą na mnie liczyć - zaznaczył po meczu skrzydłowy.

- Jestem pewny siebie, dlatego nie myślałem o odejściu z Paryża. Ludzie zapominają, że przez Puchar Konfederacji wznowiłem treningi później niż reszta drużyny i dlatego nie dostałem jeszcze szansy w wyjściowym składzie - tłumaczy Draxler.

