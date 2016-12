Juan Sebastian Veron z kolejnym zawodowym kontraktem

Juan Sebastian Veron, który zakończył zawodową karierę przed dwoma laty, ogłosił powrót na boisko. W środę 41-latek podpisał 18-miesięczny kontrakt z klubem Estudiantes La Plata, w którym rozpoczynał karierę. Jest też jego prezesem.

Zdjęcie Juan Sebastian Veron /AFP

Veron, który zrzekł się wynagrodzenia za grę, ma występować zarówno w argentyńskiej ekstraklasie, jak i w Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz ma rozegrać 8 stycznia z Bayerem Leverkusen w towarzyskim turnieju Florida Cup.

Jak napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej, Veron trenuje od kilku miesięcy pod okiem specjalistów, aby być w formie w 2017 roku.

75-krotny reprezentant Argentyny grał w Estudiantes w latach 1994-96 oraz pod koniec kariery, do 2014 roku. W międzyczasie bronił barw m.in. Parmy, Lazio Rzym, Chelsea Londyn i Interu Mediolan.

Z Parmą sięgnął po triumf w Pucharze UEFA, z Lazio wywalczył tytuł mistrza Włoch. W 2001 roku przeniósł się do Manchesteru United za rekordową wówczas na Wyspach kwotę 28,1 miliona funtów. Dwa lata później trafił do Chelsea za 15 mln, ale w Londynie nie wiodło mu się najlepiej, dlatego wypożyczono go najpierw do Interu, z którym zwyciężył w ekstraklasie, a później do Estudiantes.