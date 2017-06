John Arne Riise idzie w ślady Justyny Kowalczyk

John Arne Riise spróbuje swoich sił w długodystansowych biegach narciarskich. Były norweski piłkarz weźmie udział w cyklu maratonów Visma Ski Classics - tym samym, w którym od dwóch lat startuje Justyna Kowalczyk.

Zdjęcie John Arne Riise /AFP

Riise będzie biegał w barwach Team BN Bank, na czele którego stoi mistrz olimpijski z Vancouver w sprincie drużynowym, Oystein Pettersen. Przy okazji sportowcy postanowili zorganizować mały zakład.

Riise karierę rozpoczynał w norweskim Aalesund (1997-1998), skąd przeszedł do AS Monaco (1998-2001), a następnie grał w Liverpoolu (2001-2008) i AS Roma (2008-2011). Później przez trzy lata bronił barw Fulham.



Rok temu postanowił zawiesić buty na kołku.



Riise najdłużej był związany z "The Reds". Z Liverpoolem właśnie, w którego barwach wystąpił ponad 250 razy, zanotował największe sukcesy w karierze - m.in. triumf w Lidze Mistrzów i Pucharze Anglii.



W 2013 roku zakończył reprezentacyjne występy. W drużynie narodowej zaliczył 110 spotkań i jest rekordzistą kraju pod tym względem.

