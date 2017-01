Jędrzej Grobelny na testach w Leicester City

Bramkarz drugoligowej Warty Poznań – Jędrzej Grobelny w niedzielę rozpocznie testy w Leicester City. 16-latek spędzi w Anglii tydzień.

Zdjęcie Jędrzej Grobelny /wartapoznansa.pl /

Grobelny to wychowanek Warty Poznań. Dla młodego bramkarza to już drugi wyjazd na Wyspy. W październiku rok temu nastolatek był testowany przez Ipswich Town. Teraz został zaproszony na treningi do Leicester.

16-latek w Anglii będzie przebywać od 29 stycznia do piątego lutego. W ramach treningów, będzie miał okazję zagrać w towarzyskim meczu Leicester City U17 z Tottenhamem U17.

Grobelny był już także powoływany na selekcyjne zgrupowania reprezentacji Polski. W Warcie Poznań za pracę z golkiperami odpowiadają Maciej Borowski i Damian Kęcel.