Jacek Magdziński zmienił klub w Angoli

Jacek Magdziński w najbliższym czasie będzie występował w zespole GD Sagrada Esperanza. Dla polskiego napastnika to już czwarty klub w Angoli.

Zdjęcie Jacek Magdziński /Krzysztof Szatkowski /

Jacek Magdziński już chyba przywykł do gry w Angoli. Od dwóch lat występuje w tym państwie i jest tam traktowany jak gwiazda.



Nic dziwnego, że kolejne kluby zabiegają o pozyskanie polskiego napastnika. Magdziński chyba stawia też na podróże, bo właśnie przeprowadza się już do czwartego zespołu w tym państwie. Do tej pory wszędzie grał przez pół roku.



Inna sprawa, że Magdziński nawet w Polsce nie potrafił zagrzać miejsca w jednym klubie na dłużej. Dość powiedzieć, że jego nowy zespół to 19. drużyna Magdzińskiego w karierze! A napastnik ma dopiero 30 lat.



Nowy zespół Magdzińskiego ma siedzibę w Dundo, na północy Angoli. Miasto znajduje się zaledwie 15 km od granicy z Demokratyczną Republiką Konga. Być może właśnie w tym państwie Magdziński znajdzie kolejnego pracodawcę.