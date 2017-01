Jacek Gmoch w szpitalu. Były trener przeszedł operację na sercu

78-letni Jacek Gmoch przebywa w szpitalu w Warszawie, gdzie przeszedł operację wszczepienia by-passów. Legendarny szkoleniowiec trafił pod opiekę specjalistów, gdy poczuł ból w klatce piersiowej.

Zdjęcie Jacek Gmoch w szpitalu /fot. Małgorzata Kujawka /

Zespół lekarzy podjął decyzję, że zasadne jest przeprowadzenie operacji, polegającej na wszczepieniu by-passów. Przeprowadzony z niedzieli na poniedziałek zabieg zakończył się powodzeniem.

Reklama

Słynny trener, znany młodszemu pokoleniu kibiców piłki nożnej z roli przesympatycznego eksperta telewizyjnego, po operacji na sercu wybudził się, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jacek Gmoch przebywa w Klinice Kardiologii w warszawskim Aninie.

Były szkoleniowiec obecnie pozostaje pod opieką specjalistów na oddziale pooperacyjnym. Następnie, już we własnym zakresie będzie dbał, by jak najszybciej wrócić do pełni formy.



Jacek Gmoch zalicza się do ścisłego grona najbardziej utytułowanym trenerów w dziejach polskiego futbolu. Zanim objął posadę selekcjonera reprezentacji, pełnił obowiązki asystenta innej legendy, Kazimierza Górskiego. Wspólnie świętowali zdobycie z naszą drużyną narodową złotego medalu igrzysk olimpijskich w Monachium (1972 rok) oraz zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w RFN (1974 rok).



Trenerowi Gmochowi życzymy zdrowia!