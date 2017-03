Goldcity Women's Cup: Polska - Rumunia 2-2

Polska zremisowała 2-2 (0-0) w drugim meczu towarzyskiego turnieju piłki nożnej kobiet Goldcity Women's Cup w Turcji. Obie bramki dla "Biało-czerwonych" zdobył Agata Tarczyńska.

Zdjęcie Agnieszka Winczo (z lewej) opuściła plac gry w przerwie /AFP

Rumunki prowadziły, Agata Tarczyńska dwukrotnie doprowadziła do remisu. "Biało-czerwone" zdobyły jeszcze trzecią bramkę, ale nie została uznana z racji "spalonego".

Zespół trenera Miłosza Stępińskiego zaczął turniej od pokonania Kosowa 5-0 (2-0). We wtorek na zakończenie imprezy Polki zagrają z Turcją.

Stępiński przejął kadrę latem 2016 od Wojciecha Basiuka. Zadebiutował 20 września podczas wygranego 4-0 meczu z Mołdawią we Włocławku, którym Polki zakończyły eliminacje do mistrzostw Europy 2017. Zajęły w grupie trzecie miejsce za Szwecją i Danią, nie awansowały do finałów ME w Holandii. 26 listopada, "Biało-czerwone" pokonały w Łęcznej Białoruś 4-0 w meczu towarzyskim.

Kadra przygotowuje się do startujących jesienią eliminacji do mistrzostw świata 2019 we Francji. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 25 kwietnia.

Polska - Rumunia 2-2 (0-0)

Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Aleksandra Sikora (46, Martyna Wiankowska), Jolanta Siwińska, Agata Guściora, Ewelina Kamczyk - Sandra Sałata, Patrycja Balcerzak, Katarzyna Daleszczyk (46, Julia Matuszewska), Ewa Pajor (46, Agata Tarczyńska), Silvana Chojnowski - Agnieszka Winczo (46, Anna Sznyrowska).



Goldcity Women's Cup - tabela:

1. Rumunia 3 7 8-3



2. Polska 2 4 7-2



3. Turcja 2 3 5-5



4. Kosowo 3 0 2-12

Kolejno: mecze, punkty, stosunek bramek.