Gerard Pique: Złotą piłkę powinien zdobyć Gianluigi Buffon

Obrońca Barcelony Gerard Pique wskazał, że jego zdaniem Złotą Piłkę powinien otrzymać bramkarz Juventusu Gianluigi Buffon. Jak twierdzi zawodnik "Dumy Katalonii", walka rozegra się pomiędzy Buffonem a Lionelem Messim z Barcy.

Zdjęcie Gerard Pique /AA/ABACA /East News

Pique udzielił wywiadu stacji telewizyjnej Premium Sport, w którym opowiedział o swoim typie na zdobywcę Złotej Piłki.

Reklama

- W tym roku Messi wygra Złotego Buta i możliwe że Złotą Piłkę także. Ale jeśli popatrzymy na trofea, to Buffon wygrał mistrzostwo i puchar Włoch, a do tego może dołożyć triumf w Lidze Mistrzów. Zasługuje na Złotą Piłkę ze względu na całą swoją karierę oraz ten sezon - powiedział Pique.



Zapytany o finał Ligi Mistrzów między Juventusem a Realem, zaznaczył, że to będzie bardzo wyrównany mecz pomiędzy dwoma świetnymi zespołami.



- Chociaż pokonaliśmy Juventus w finale w 2015 roku, to jest to jeden z najlepszych zespołów w Europie i radzi sobie dobrze od lat. Ma znakomitych piłkarzy jak Buffon, który chce sięgnąć po to trofeum pierwszy raz w karierze - stwierdził obrońca Barcelony.



Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów pokonana w ćwierćfinale właśnie przez Juventus. "Stara Dama", z Danim Alvesem, w składzie ograła Barcelonę (3-0 i 0-0).

- Juventus ma świetnych zawodników, jak Buffon, czy Dani Alves, który był naszym kolegą. Jak pokonać Real? Wygrywając na Bernabeu mieliśmy więcej posiadania piłki i zatrzymywaliśmy ich kontrataki - zakończył Pique.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę 3 czerwca o 20.45 w walijskim Cardiff.

MK