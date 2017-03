Francja - Hiszpania w meczu towarzyskim NA ŻYWO

W Paryżu reprezentacja Francji mierzy się towarzysko z Hiszpanią. Śledź przebieg meczu z Interią!

Zdjęcie Antoine Griezmann na Stade de France /AFP

Zarówno Francuzi, jak i Hiszpanie zapowiedzieli, że wcale nie podejdą do tego meczu towarzysko. Obie drużyny wygrały ostatnie mecze eliminacji do mistrzostw świata 2018. Na Stade de France wyszły więc w dobrych nastrojach.



- Nie gramy o punkty, ale o prestiż - zapowiedział trener "Trójkolorowych" Didier Deschamps.



- To nie będzie mecz roku, ale... prawie - mówił natomiast przed spotkanie napastnik Francji Antoine Griezmann.

Ostatni raz obie ekipy mierzyły się w 2014 roku. Górą byli wtedy Francuzi, którzy zwyciężyli 1-0.

Już w piątej minucie meczu świetną okazję mieli "Trójkolorowi". Kurzawa dobrze zgrywał do Mbappe, ale strzał 18-latka wybronił David de Gea.



Kilka minut później gospodarze znowu mogli wyjść na prowadzenie. Po faulu na Mbappe Francuzi wywalczyli rzut wolny blisko pola karnego rywala. Po dośrodkowaniu w "szesnastkę", Kościelny groźnie uderzał na bramkę, ale Gerard Pique w ostatniej chwili wybił futbolówkę, która zmierzała wprost do siatki Hiszpanów.



W 13. minucie kapitalną okazję mieli goście. Andres Iniesta groźnie uderzał na bramkę Hugo Llorisa. Piłka przeszła jednak tuż obok słupka.



W 28. minucie znowu znakomitą akcją popisali się Hiszpanie. Pedro świetnie zgrał piłkę do Iniesty w polu karnym Francuzów, a ten był o krok od pokonania Hugo Llorisa. Bramkarz gospodarzy popisał się jednak dobrą interwencją.



Tuż przed zejściem do szatni, bramkarza gospodarzy próbował postraszyć z dystansu Isco. Pomocnik uderzał zza "szesnastki", ale Hugo Lloris pewnie złapał piłkę.



Do przerwy na Stade de France nie zobaczyliśmy żadnych bramek.