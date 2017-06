FIFA zawiesiła na rok Samuela Inkooma

Reprezentant Ghany Samuel Inkoom został wykluczony przez FIFA z wszelkich aktywności piłkarskich na rok. 28-letni obrońca bułgarskiego klubu Wereja Stara Zagora odmówił spłaty pieniędzy, które jest winny byłemu agentowi.

Zdjęcie Samuel Inkoom (przy piłce) /AFP

Jak poinformowano w oświadczeniu FIFA, zawieszenie będzie obowiązywać do czasu aż Inkoom ureguluje cały dług.

Sprawa toczy się już od marca 2014 roku, gdy piłkarz po raz pierwszy został wezwany do spłaty zaległości. Dziewięć miesięcy później został za to ukarany przez Komisję Dyscyplinarną FIFA grzywną. Zawodnik złożył apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), ale jego wniosek został odrzucony.

Inkoom ma na koncie prawie 50 występów w drużynie narodowej. W przeszłości występował w kilku innych europejskich klubach, m.in. w FC Basel i Boaviście Porto.