FIFA wieczorem ogłosi nazwisko najlepszego piłkarza świata

Portugalczyk Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi lub Brazylijczyk Neymar - wieczorem jeden z nich otrzyma nagrodę Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej dla Piłkarza Roku. Uroczysta gala FIFA odbędzie się w Londynie.

Zdjęcie Trójka nominowanych (od lewej): Messi, Ronaldo i Neymar /AFP

W połowie sierpnia FIFA opublikowała listę 24 piłkarzy nominowanych do nagrody dla zawodnika roku. Był na niej m.in. kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, napastnik Bayernu Monachium. Ponad miesiąc później ogłoszono listę finałową "The Best FIFA Football Awards", złożoną z trzech nazwisk.

32-letni Portugalczyk Ronaldo w tym roku poprowadził Real Madryt do drugiego z rzędu triumfu w Lidze Mistrzów. Oprócz tego "Królewscy" zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

Młodszy od niego o dwa lata Argentyńczyk Messi z Barcelony wywalczył z tym klubem wicemistrzostwo i puchar kraju. Trzeci z nominowanych - 25-letni Brazylijczyk Neymar latem był bohaterem rekordowego transferu, z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 mln euro.

Każdy z nich doprowadził reprezentację swojego kraju do awansu na mistrzostwa świata w Rosji. Messi w ostatnim i jednocześnie decydującym meczu - z Ekwadorem (3-1) - strzelił trzy gole.

Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza świata dzielili między sobą Messi i Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w 2015 roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013, 2014 oraz w poprzednim roku.

Ponad rok temu przestała istnieć "Złota Piłka" FIFA, którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji.

Łącznie nagrody będą przyznawane w ośmiu kategoriach. Oprócz najlepszego piłkarza uhonorowani zostaną m.in. piłkarka i trener mężczyzn oraz kobiet.

Na finałowej liście FIFA w kategorii trenerów (w futbolu męskim) znaleźli się dwaj Włosi Massimiliano Allegri z Juventusu Turyn i Antonio Conte z Chelsea Londyn oraz Francuz Zinedine Zidane z Realu Madryt.

Z kolei najlepsza piłkarka 2016 roku zostanie wybrana z trójki: Deyna Castellanos (Wenezuela), Carla Lloyd (USA) - triumfatorka dwóch ostatnich edycji plebiscytu - oraz Holenderka Lieke Martens.

Wyłoniona zostanie także Drużyna Roku. Wśród 15 skrzydłowych i napastników (łącznie 55 piłkarzy), nominowanych przez FIFA i związek piłkarzy FIFPro, jest Robert Lewandowski. W ankiecie wzięło udział ponad 25 tysięcy zawodników.

Ocenami objęto okres od sierpnia 2016 do czerwca 2017. Poprzednie edycje obejmowały występy piłkarzy w roku kalendarzowym.

Ceremonia finałowa rozpocznie się o godz. 20.30. Jak poinformowała FIFA, gospodarzem gali będzie brytyjski aktor Idris Elba.