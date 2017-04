FIFA chce zmniejszyć zawieszenie Messiego

Jak donosi argentyńska prasa, FIFA chce zmniejszyć zawieszenie Lionela Messiego z czterech do dwóch meczów. Warunkiem ma być jednak stawienie się zawodnika Barcelony w siedzibie federacji w Szwajcarii.

Zdjęcie Messi obraził sędziego w meczu el. MŚ 2018 z Chile /AFP

Messi miałby się stawić w Szwajcarii czwartego maja na specjalnej audiencji. Takie informacje podał argentyński dziennik "La Nacion". Gwiazdora na podróż do Szwajcarii chce przekonać szef argentyńskiej federacji - Claudio Tapia, który miał specjalnie udać się do Hiszpanii i poprosić napastnika, żeby udał się razem z nim do siedziby FIFA.

Napastnik Barcelony został zawieszony przez FIFA na cztery spotkania za obrażanie sędziego w meczu reprezentacji Argentyny z Chile.

FIFA rozważa podobno dwa wyjścia. Albo zmniejszy karę do dwóch meczów, albo wliczy do zawieszenia dwa towarzyskie mecze, jakie Argentyna ma rozegrać w międzyczasie z Brazylią i Singapurem. Wtedy Messiego zabrakłoby jedynie w starciu eliminacji mistrzostw świata z Urugwajem.