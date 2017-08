Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnhem 1-1, k. 4-2. VAR zadecydował

Feyenoord Rotterdam sięgnął po superpuchar Holandii, po tym jak po rzutach karnych pokonał Vitesse Arnhem. Wydarzeniem meczu było jednak użycie systemu VAR, które odebrało bramkę Feyenoordowi, a dało rzut karny Vitesse.

Zdjęcie Feyenoord świętuje zdobycie Superpucharu Holandii /Olaf Kraak /AFP

Do przerwy drużyna z Rotterdamu prowadziła 1-0 po trafieniu Jensa Toornstra.



Prawdziwie niecodzienna sytuacja miała miejsce w 58. minucie, kiedy to po akcji Vitesse jeden z zawodników był zatrzymany wślizgiem w polu karnym. Sędzia nakazał grać dalej, Feyenoord wyszedł z kontratakiem i zakończył go zdobyciem bramki. Gracze z Arnhem rzucili się do sędziego z pretensjami, a ten skonsultował sytuację z osobami obsługującymi VAR.

Po chwili arbiter anulował bramkę i przyznał "jedenastkę" graczom Vitesse. Na bramkę zamienił ją Alexander Buttner.

Remis utrzymał się do końca spotkania, a wrzutach karnych skuteczniejsi okazali się mistrzowie Holandii.

Sytuację z 58. minuty możecie zobaczyć poniżej:

Wideo VAR decyduje o wyniku w Superpucharze Holandii

Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnhem 1-1, k. 4-2

Bramki: 1-0 Toornstra (7.), 1-1 Buttner (58. - z rzutu karnego)

Rzuty karne:



0-0 Matavz - obroniony

1-0 van der Heijden - gol

1-0 Rashica - obroniony

2-0 Boetius - gol

2-1 Foor - gol

3-1 Toornstra - gol

3-2 Colkett - gol

4-2 Jorgensen - gol

