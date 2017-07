FC Utrecht zatrudni Wesleya Sneijdera?

Wesley Sneijder przed tygodniem rozwiązał kontrakt z Galatasaray Stambuł i poszukuje nowego pracodawcy. Niewykluczone, że piłkarz powróci do swojej ojczyzny, gdyż zainteresowany sprowadzeniem pomocnika jest rywal Lecha Poznań w europejskich pucharach, holenderski FC Utrecht.

Zdjęcie Wesley Sneijder /BULENT KILIC /AFP

Holender rozwiązał umowę z tureckim Galatasaray, pomimo że obowiązywała ona do końca czerwca 2018 roku. Jednym z warunków odejścia był zapis, że piłkarz w ciągu trzech lat nie zwiąże się kontraktem z żadnym innym klubem grającym w lidze tureckiej.

