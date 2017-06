Euzebiusz Smolarek otworzył ulicę imienia Włodzimierza Smolarka w Łodzi

Były reprezentant Polski Euzebiusz Smolarek symbolicznie otworzył w środę w Łodzi ulicę imienia swojego ojca Włodzimierza Smolarka. Jeden z najlepszych napastników w historii Widzewa i polskiej piłki nożnej został patronem nowej drogi przy stadionie łódzkiego klubu.

Zdjęcie Euzebiusz Smolarek /Marian Zubrzycki /Newspix

- To jest coś specjalnego. Szkoda, że ojca już nie ma i sam nie może tego zobaczyć. Widać jednak, że to co zrobił dla Widzewa, dla Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie mieszkał i całej Polski było czymś specjalnym. Jestem bardzo dumny, że jestem jego synem - powiedział Ebi Smolarek po uroczystym przecięciu wstęgi.

Reklama

Imieniem Włodzimierza Smolarka nazwano nową ulicę, która powstała podczas zakończonej w lutym budowy stadionu miejskiego dla Widzewa i biegnie od ul. Tunelowej do ul. Widzewskiej. Z taką inicjatywą wyszli kibice czterokrotnych mistrzów Polski, a w lutym uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli radni miejscy w Łodzi.

W jej uzasadnieniu napisano m.in., że Smolarek "był ceniony przez wszystkie pokolenia kibiców za światowej klasy umiejętności piłkarskie, ale również za niezwykłą zadziorność, waleczność, bojowość, ambicję i grę do ostatniego gwizdka".

- Jako syn patrzyłem na niego, jak na tatę, ale gdy zmarł to wtedy zobaczyłem na nagraniach, co zrobił dla polskiej piłki - dodał 47-krotny reprezentant Polski.

Uroczystość upamiętnienia odbyła się przed meczem ostatniej kolejki 3. ligi gr. 1, w której Widzew podejmował Sokół Aleksandrów Łódzki. W tym mieście urodził się Włodzimierz Smolarek i rozpoczynał karierę w miejscowym Włókniarzu. Z niego trafił do Widzewa, stając się legendą łódzkiego klubu. W sumie w latach 1979-1986 napastnik zdobył dla Widzewa 61 goli i pod tym względem ustępuje jedynie Markowi Konarkowi (65 bramek).

Wcześniej imieniem byłego reprezentanta Polski nazwano m.in. kompleksy sportowe w Aleksandrowie Łódzkim, Uniejowie. Po jego śmierci w 2012 r, szefowie Widzewa postanowili zaś uhonorować legendarnego zawodnika, zastrzegając jego numer 11.

Włodzimierz Smolarek uważany jest za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii Widzewa, jak również całej polskiej piłki nożnej. Z łódzką drużyną wywalczył dwa tytuły mistrza kraju (1981, 1982) oraz Puchar Polski (1985). W 1983 roku awansował z Widzewem do półfinału Pucharu Europy.

W reprezentacji Polski wystąpił w 60 spotkaniach, w których zdobył 13 bramek. Z kadrą wywalczył trzecie miejsce w MŚ w Hiszpanii w 1982 roku.

Występował również w niemieckim Eintrachcie Frankfurt oraz holenderskich klubach Feyenoordzie Rotterdam i FC Utrecht. Zmarł 7 marca 2012 r. w Aleksandrowie Łódzkim w wieku 54 lat. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej.